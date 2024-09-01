هليكوبتر أوكرانية تسقط خلال مهمة تدريب عسكرية

اعلنت جامعة تابعة لسلاح الجو الأوكراني إن طائرة هليكوبتر أوكرانية كانت في مهمة تدريب عسكرية سقطت اليوم الأحد، مما تسبب في مقتل طاقمها المكون من فردين.



وقالت جامعة خاركيف للقوات الجوية في منشور على فيسبوك إن المحققين ومسؤولين من وزارة الدفاع الأوكرانية يعملون لتحديد سبب الحادث.