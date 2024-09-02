رئيس الوزراء الماليزيّ ونظيره النيوزيلنديّ يؤكدان اتحادهما في الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة

أكّد رئيس الوزراء الماليزيّ أنور إبراهيم ونظيره النيوزيلنديّ كريستوفر لوكسون اتحادهما، في الدعوة إلى وقف فوريّ لإطلاق النار، في غزة وإيجاد حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.



وقال لوكسو، في مؤتمر صحافيّ مشترك: "نحن متحدان للغاية في الدعوة إلى وقف فوريّ لإطلاق النار وجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات وإيجاد حل الدولتين."



ورأى أنور إنّ احتمالات وقف إطلاق النار لا تبدو مشجعة في الوقت الحاضر.



وأشار إلى غياب الالتزام من جانب الدول، خصوصًا الولايات المتحدة، التي يمكنها ممارسة نفوذها، لوقف الصراع.