ماكرون سيلتقي بسياسيين بارزين مرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء

أعلنت مصادر رويترز ووسائل إعلام أنّ الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون سيلتقي سلفيه وسياسيين بارزين مرشحين، لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، بينما يقترب من الإعلان عن رئيس جديد للحكومة.



وقال مصدر قريب من ماكرون إنّ الرئيس سيستقبل الرئيسين السابقين، الاشتراكيّ فرانسوا أولوند واليميني نيكولا ساركوزي، إضافة إلى برنار كازنوف.



ويواجه ماكرون ضغوطًا، لإنهاء أسابيع من الجمود السياسيّ، بعد أن دعا إلى انتخابات مبكرة أسفرت عن برلمان معلّق.