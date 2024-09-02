هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرًا عن واقعة شمال غربيّ الصليف في اليمن

تلقّت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرًا عن واقعة على بعد 70 ميلًا بحريًا شمال غربيّ الصليف في اليمن.



وقالت، في مذكرة استرشادية، إنّ السلطات تحقق في الأمر.