عواصف عاتية تضرب جنوب شرق أستراليا

قُتلت امرأة وأغلقت المدارس أبوابها وانقطع التيار الكهربائيّ عن عشرات آلاف الأشخاص، جراء عواصف عاتية ضربت أستراليا.



وقالت الشرطة إنّ امرأة تبلغ 63 عامًا، لقيت مصرعها، بعد سقوط شجرة على كوخ، في جنوب شرق البلاد.



وتضرب المنطقة رياح "مدمّرة" تبلغ سرعتها أكثر من 110 كيلومترات (68 ميلًا) في الساعة، ممّا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائيّ عن حوالى 150 ألف شخص.



وحذّرت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا، من أنّ انقطاع التيار الكهربائيّ قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أيام لإصلاحه.



وقالت: "هناك بعض المناطق، التي لا تزال الظروف فيها خطيرة جدًا بحيث لا يمكن إجراء إصلاحات."



وتضررت المناطق الساحلية من ارتفاع المد والجزر.



وقد تم تحذير الناس بضرورة تجنب التنقل غير الضروريّ، بينما أغلقت بعض المدارس أبوابها.



وتشعر السلطات في نيو ساوث ويلز بالقلق من أن تؤدي الرياح المدمرة إلى زيادة خطر الحرائق، مع وضع عدد من المناطق في حالة تأهّب قصوى.



وحذّر مفتش خدمة إطفاء الحرائق في نيو ساوث ويلز بن شيبرد، سكان سيدني والمناطق المحيطة من أنهم سيشهدون أسوأ خطر للحرائق الاثنين، لكن الظروف ستتحسن في فترة ما بعد الظهر.



وغمرت الفيضانات أجزاء من تسمانيا حيث بلغت ذروة الرياح 150 كيلومترا (93,2 ميلا) في الساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.