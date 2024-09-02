وحدات الدفاع الجويّ الأوكرانية تصدّت لهجوم صاروخيّ روسيّ على كييف

تصدّت وحدات الدفاع الجويّ الأوكرانية لهجوم صاروخيّ روسيّ على العاصمة كييف، وفق ما كتب مسؤولون عسكريون أوكرانيون على تطبيق تيليغرام.



وسمع شهود من رويترز، في كييف، عدة انفجارات قوية "يبدو أنّها ناتجة عن عمل وحدات الدفاع الجويّ".