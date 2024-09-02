الجزائر تعلن تفكيك "شبكة تجسس" مكونة من جزائريين ومغاربة

أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان في غرب الجزائر توقيف أشخاص عدة، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى "شبكة تجسس"، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أيلول المقبل.



وقالت النيابة: "أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان الأحد أمرا بإيداع سبعة أشخاص من بينهم أربعة مغاربة رهن الحبس الموقت إثر تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة" مؤخرا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.



وفتح تحقيق قضائي بحق الموقوفين "بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها" وكذلك "جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري" بالنسبة لثلاثة من المغاربة.



وذكرت النيابة العامة أن الشبكة قامت "بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية".



وتنظم الجزائر انتخابات رئاسية السبت المقبل، والرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون هو الأوفر حظا للفوز بها في مواجهة المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، والمرشح الاشتراكي يوسف أوشيش.



وأوضحت النيابة العامة في تلمسان أنه تم في 24 آب توقيف مغربي "دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية"، واكتشفت السلطات قضية "التجسس" بعد "استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بموجب إذن من النيابة وبعد استجوابه".



وأشارت الى أن المشتبه به يعمل "ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وجزائريين".



وأوقف في 28 آب ستة أشخاص آخرين، هم ثلاثة جزائريين وثلاثة مغاربة.



وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في آب 2021، منددة بسلسلة "أفعال عدائية" من جانب جارتها، ولا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية". واعتبر المغرب أن هذا القرار "غير مبرر"، رافضا اتهامات الجزائر.