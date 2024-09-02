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الصين للاتحاد الأوروبيّ: للموضوعية والعدالة والحذرة في الأقوال والأفعال في شأن قضايا في بحر الصين الجنوبيّ

أخبار دولية
2024-09-02 | 00:39
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الصين للاتحاد الأوروبيّ: للموضوعية والعدالة والحذرة في الأقوال والأفعال في شأن قضايا في بحر الصين الجنوبيّ
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الصين للاتحاد الأوروبيّ: للموضوعية والعدالة والحذرة في الأقوال والأفعال في شأن قضايا في بحر الصين الجنوبيّ

حثّت الصين الاتحاد الأوروبيّ على أن يكون موضوعيًا وعادلًا وحذِرًا في أقواله وأفعاله في شأن قضايا، في بحر الصين الجنوبيّ، بعد أن علّق التكتل على حادث وقع، في مطلع الأسبوع.
 
وأعربت الصين عن استيائها، بسبب "اتهامات" الاتحاد الأوروبيّ لها في شأن هذه القضية، وفق بيان للبعثة الصينية، لدى الاتحاد الأوروبيّ.
 
ورأت أنّ الاتحاد الأوروبيّ ليس طرفًا في قضية بحر الصين الجنوبيّ وليس له الحق في توجيه أصابع الاتهام في هذه القضية.
 
وندد الاتحاد الأوروبيّ، في بيان، الأحد بالإجراءات الخطيرة، التي اتخذتها سفن خفر السواحل الصينية ضد العمليات البحرية الفلبينية المشروعة، في بحر الصين الجنوبيّ.

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