بوتين يتهم الغرب باضطهاد الصحفيين الروس

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نشرت اليوم، أن الغرب يضطهد الصحفيين الروس علانية وذلك بعد أيام من منع موسكو عشرات الصحفيين الأميركيين من دخول البلاد.



وقال بوتين لصحيفة "أونودور" المنغولية عشية زيارته للبلاد، بحسب نص نشره موقع الكرملين على الإنترنت: "من أجل إخفاء الحقائق المزعجة والمعلومات الصادقة، مارس الغرب، الذي يعتبر نفسه معيار الحرية، اضطهادا مفتوحا ضد المراسلين الروس".



وتأتي تصريحاته بعد أن أعلنت موسكو الأربعاء أنها ستحظر دخول 92 مواطنا أميركيا إلى روسيا، بمن فيهم صحفيون ومحامون ورؤساء ما قالت إنها شركات عسكرية صناعية رئيسية، بسبب ما وصفته بموقف واشنطن المعادي لروسيا.



كما تأتي هذه الأحداث في أعقاب سنوات من قمع الكرملين لوسائل الإعلام المستقلة وحظر موسكو السريع للأصوات المعارضة في وسائل الإعلام المتحدثة باللغة الروسية في بداية غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.



وأشار بوتين الى أن وسائل الإعلام في روسيا تتمتع بالحرية.



وأكد أن "المطلب الوحيد بالنسبة لهم هو الالتزام بالقوانين الروسية، وينبغي للمراسلين الأجانب المعتمدين في بلاده أن يفهموا هذا".



واتهمت روسيا مرارا وتكرارا الدول الغربية بفرض قيود غير عادلة على وسائل إعلامها في الخارج، بما في ذلك حظر بعض المنافذ الإخبارية المدعومة من الدولة.



وقال بوتين للصحيفة المنغولية إن الصحفيين الروس يواجهون "رقابة مباشرة" في كل الدول الغربية تقريبا. وأضاف: "الشيء الوحيد الذي تفعله وسائل إعلامنا هو نقل وجهة النظر الروسية بشكل مقنع بشأن المشاكل والعمليات الجارية في العالم في الوقت الراهن".