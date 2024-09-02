متمرّدون يشنّون هجومًا بطائرة مسيّرة في شمال شرق الهند

قُتلت امرأة، في هجوم شنّه متمردون، في ولاية مانيبور، في شمال شرق الهند، ضد قوات الأمن.



واستخدموا خلاله، طائرة مسيّرة، في ما اعتبرته الشرطة "تصعيدًا بالغًا" في أعمال العنف في المنطقة.



وقتلت امرأة في الحادية والثلاثين من العمر وأصيب ستة أشخاص الأحد في "هجوم غير مسبوق"، حسب الشرطة، استخدِمت خلاله طائرة بدون طيار لإلقاء الشحنة المتفجرة لقذيفة صاروخية.



وقتل ما لا يقل عن 200 شخص في الولاية منذ اندلاع أعمال عنف في أيار 2023 بين طائفتي ميتي ذات الغالبية الهندوسية وكوكي ذات الغالبية المسيحية.



وأقامت المليشيات المتناحرة حواجز في بعض أنحاء الولاية الحدودية مع بورما.



وتمحورت التوترات بين الطائفتين حول التنافس على الأراضي والوظائف العامة، فيما اتهم ناشطون حقوقيون الزعماء المحليين بتأجيج الانقسامات الإتنية لتحقيق مكاسب سياسية.



وقالت شرطة مانيبور: "في حين أن المسيّرات المتفجرة تستخدم بشكل شائع في الحرب العامة، الا أن هذا الاستخدام... للمسيّرات لرمي متفجرات تستهدف قوات الأمن والمدنيين يشكّل تصعيدا بالغا".