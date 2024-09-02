القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط 22 صاروخا و20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها دمرت 22 من أصل 35 صاروخا و20 من أصل 23 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا صباح اليوم.



وأفادت على تطبيق تيليغرام، بأنها دمرت تسعة صواريخ باليستية و13 صاروخ كروز في مناطق كييف وخاركوف ودنيبرو وبولتافا وميكولايف وزابوريجيا.