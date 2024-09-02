الشرطة التونسية ألقت القبض على عضو في حملة المرشح للانتخابات الرئاسية

ألقت الشرطة التونسية القبض على عضو في حملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وفق ما قال لرويترز.وقال مهدي عبد الجواد عضو الحملة إنّ الشرطة اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية.واعتبر أنّ الأمر أصبح عبثًا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات.