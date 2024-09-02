شركة أمبري: طائرة مسيرة أصابت سفينة تجارية قرب الحديدة باليمن

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم، أن طائرة مسيرة أصابت سفينة تجارية على بعد 50 ميلا بحريا غربي الحديدة باليمن.



وأفادت أمبري بأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.