بايدن وهاريس يعقدان اجتماعًا في شأن الرهائن في غزة

يلتقي الرئيس الأميركيّ جو بايدن ونائبته المرشحة للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس فريقهما المعني بمباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد البيت الأبيض، غداة إعلان إسرائيل العثور على جثث ستة رهائن.



وأعلن البيت الأبيض تعديل جدول الرئيس الإثنين، بشكل يتيح له ولهاريس عقد اجتماع مع الفريق الأميركيّ المفاوض في شأن اتفاق الرهائن.



وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إنّ الستة "خُطفوا أحياء صباح السابع من تشرين الأول"، تاريخ هجوم حركة "حماس غير" المسبوق على إسرائيل، و"قتلوا بوحشية على يد إرهابيي "حماس" قبل وقت قصير من وصولنا إليهم".



وحمّل عضو المكتب السياسيّ لـ"حماس" عزت الرشق، من جهته، إسرائيل المسؤولية.



وقال في بيان "من يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصرّ على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار."