إضراب عمالي في إسرائيل...

تعطلت خدمات عامة في مناطق عدة في إسرائيل اليوم، استجابة لإضراب عام أعلنته أكبر اتحاد عمالي في البلاد للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة إلى ديارهم.



ودعا رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) الذي يمثل مئات الآلاف من العاملين في قطاعات اقتصادية عدة الأحد إلى الإضراب بعد العثور على جثث ستة رهائن في نفق بجنوب غزة.



وفي محاولة لإجهاض الإضراب خاطب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش محكمة العمل الإسرائيلية التي كان من المقرر أن تنعقد صباح اليوم، لكن قطاعات عدة لبت الدعوة التي أيدتها أيضا العديد من مجموعات أصحاب العمل منها رابطة المصنعين الإسرائيليين وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.



وتوقفت بعض الخدمات في مطار بن غوريون الرئيسي في إسرائيل لكنه يواصل استقبال الرحلات الآتية.



وتوقفت خدمات الحافلات والقطار الخفيف في العديد من المناطق أو واصلت العمل على نحو جزئي.



كذلك، أضرب العاملين في ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل.