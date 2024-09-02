كتائب القسام أعلنت مسؤوليتها عن هجومين على إسرائيليين في الضفة الغربية الجمعة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في بيان، مسؤوليتها عن هجومين على إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، الجمعة.