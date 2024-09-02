شولتس يدعو الى استثناء اليمين المتطرف من التحالفات بعد انتخابات محلية في ألمانيا

حضّ المستشار الألماني أولاف شولتس الأحزاب الرئيسية الاثنين، للوقوف في وجه "حزب البديل من أجل ألمانيا" المتطرّف، بعدما حقق الحزب مكاسب تاريخية في انتخابات محلية نُظّمت في مقاطعتين في الشرق.



وقال شولتس على فيسبوك إن هناك "دعوة الآن لجميع الأحزاب الديمقراطية لتشكيل حكومات مستقرة من دون متطرّفين يمينيين" في مقاطعتي تورينغن وساكسونيا، واصفا نتائج الأحد بأنها "مقلقة".