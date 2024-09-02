ترامب: أميركا متراجعة ومحطمة ومكسورة لكني أتوعّد بإصلاح الأخطاء

أعرب الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب عن شعوره بأنّ أميركا متراجعة ومحطمة ومكسورة لكنه توعد بإصلاح الأخطاء.



وقال، في مقابلة جديدة على "فوكس نيوز "، إنه يعتقد أنّ الله أنقذه من محاولة الاغتيال، لإصلاح البلاد.



وأضاف: "بلدنا مريض للغاية ومحطم للغاية. بلدنا مكسور فقط وربما كان هذا هو السبب للنجاة لا أعرف. لا أعرف، قال الكثير من الناس ذلك."



ولفت إلى أنّ المسلح كان "متسرعًا"، عندما أطلق النار عليه.



وأشاد بعناصر الخدمة السرية الذين تحركوا لحمايته في ذلك اليوم، قائلًا إنّهم كانوا "شجعانًا جدًا" وقفزوا عليه في غضون "ثوانٍ".