إصابة سفينتين تجاريتين بهجومين قبالة سواحل اليمن

أبلغت سفينتان تجاريتان عن إصابتهما بهجومين منفصلين قبالة سواحل اليمن، وفق ما أفادت وكلتا أمن بحري بريطانيتان.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي أم تي أو) إنها تبلغت من ربّان سفينة تجارية أنها "أُصيبت بمقذوفين مجهولين" قبل وقوع "انفجار ثالث على مقربة منها"، على بُعد 70 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الصليف الواقع في محافظة الحُديدة بغرب اليمن والخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.



وأشارت الهيئة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إلى أنه "يجري حاليا السيطرة على الأضرار"، لافتة إلى "عدم وقوع إصابات على متن السفينة التي تتجه إلى الميناء التالي".



وأفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري من جانبها أن الناقلة ترفع علم بنما، مرجّحة أنها "استُهدفت بسبب ارتباط الشركة (المالكة أو المشغلة) بسفينة تزور الموانئ الإسرائيلية".



وأشارت "أمبري" إلى أن سلطات عسكرية في المنطقة أكدت أن المقذوفات التي أصابت السفينة هي صواريخ.



وفي هجوم منفصل، أفادت الهيئة عن تلقيها بلاغا من سفينة تجارية أخرى بشأن "إصابتها بطائرة مسيّرة" على بعد 58 ميلا بحريا نحو غرب الحُديدة، مشيرة إلى "عدم وقوع إصابات على متن السفينة التي تتجه إلى الميناء التالي".



وأشارت "أمبري" إلى أن هذه السفينة "ليست ضمن بنك أهداف الحوثيين المعلن".