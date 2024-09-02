سفينة مملوكة لشركة سعودية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر والمهاجمون مجهولون

تعرّضت سفينة مملوكة لشركة سعودية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، بحسب ما أفاد مصدران لرويترز.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت السفينة تعرضت لهجوم من جانب المسلحين الحوثيين.