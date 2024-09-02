لافروف: مؤسس تيليغرام كان "حرا جدا" في إدارة منصته واستقلاله عن الغرب هو سبب اعتقاله

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، أن بافيل دوروف مالك ومؤسس تطبيق تيليغرام، الذي أُلقي القبض عليه في فرنسا، كان "حرا جدا" في إدارة منصته للتواصل الاجتماعي، وأن استقلاله عن الغرب هو سبب اعتقاله.



ووضع قاض فرنسي الأسبوع الماضي دوروف، المولود في روسيا، رهن تحقيق رسمي للاشتباه في تورطه في إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وبالاتجار في المخدرات وممارسة الاحتيال وتصوير اعتداءات جنسية على أطفال.



وذكر لافروف في كلمة أمام طلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، الذي تديره وزارة الخارجية، أن التحقيق مع دوروف جزء من خطة سياسية أكبر للغرب لبسط سلطته على روسيا.



وأضاف: "كان بافيل دوروف حرا جدا، ولم يستمع إلى نصائح الغرب بتعديل أفكاره".



وتدعم روسيا دوروف ومشاريعه التكنولوجية الآن بعد سنوات من ممارستها ضغطا عليه.