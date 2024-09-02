يوم ثانٍ من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة

انطلق اليوم الثاني من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال صباحًا، مع وقف القتال لمدة ثماني ساعات على الأقل، في غزة.وستستمر المرحلة الاولى في وسط القطاع حتى الرابع من ايلول.وكان قد نال حوالى 72 ألف طفل اللقاح، في وسط قطاع غزة، حسب وزارة الصحة في القطاع.