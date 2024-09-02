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محكمة إسرائيلية تقضي بإنهاء الإضراب العام
أخبار دولية
2024-09-02 | 07:10
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محكمة إسرائيلية تقضي بإنهاء الإضراب العام
قضت محكمة العمل في تل أبيب بأن الإضراب العام الذي أدى إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل يجب أن ينتهي الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت غرينتش)، وفقا لوثائق قضائية اطلعت عليها رويترز.
وبدأ اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) إضرابا عاما اليوم للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل ستة رهائن كانت تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مما أثار احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل.
أخبار دولية
محكمة العمل
تل أبيب
الإضراب
غزة
رهائن
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