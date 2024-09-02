فوز الحزب الحاكم في انتخابات أذربيجان والمعارضة تتحدّث عن تزوير

فاز حزب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الانتخابات التشريعية المبكرة، وفق ما أعلنت مفوضية الانتخابات الاثنين، فيما نددت المعارضة بما قالت إنها انتهاكات واسعة النطاق شملت التصويت عدة مرّات.



دعا علييف إلى إجراء انتخابات الأحد قبل موعدها لتجنّب تزامن الاقتراع مع مؤتمر "كوب29" للمناخ الذي تستضيفه باكو من 11-22 تشرين الثاني.



ولم يعترف المراقبون الدوليون بأي انتخابات نُظّمت في أذربيجان في عهد علييف المتواصل منذ عقدين على أنها حرة ومنصفة.

