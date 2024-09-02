بايدن: نتانياهو لا يبذل جهدا كافيا للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق الرهائن

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يبذل جهدا كافيا للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة منذ السابع من تشرين الأول.



وعندما سأله صحافيون في البيت الأبيض عند وصوله لعقد اجتماع مع المفاوضين الأميركيين بشأن الاتفاق، عما إذا كان يعتقد أن الزعيم الإسرائيلي يبذل جهدا كافيا بشأن هذه القضية، أجاب الرئيس الأميركي: "لا".