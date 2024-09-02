أبو زهري: حماس ستتعامل إيجابيا مع أي اقتراح لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل

أكد المسؤول الكبير بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري لرويترز أن الحركة ستتعامل إيجابيا مع أي اقتراح لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل.



وتعليقا على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين تنياهو لا يبذل جهدا كافيا لوقف إطلاق النار في غزة، اعتبر أبو زهري أن هذا اعتراف أميركي بأن نتنياهو يقوض الجهود.