البابا فرنسيس يتوجه الى إندونيسيا المحطة الأولى في جولته الآسيوية

يغادر البابا فرنسيس الاثنين الى إندونيسيا في زيارة لثلاثة أيام تتمحور حول الحوار بين الأديان، هي المحطة الأولى في جولة ماراتونية على دول في جنوب شرق آسيا وأوقيانيا.





هذه الرحلة التي تستغرق 12 يوما ويقطع خلالها 32 ألف كلم هي الأطول والأبعد منذ بدء بابويته، وتعد تحديا جسديا خارجا عن المألوف للبابا الارجنتيني الذي عانى في الآونة الأخيرة من مشكلات صحية لكن يبدو ان الرحلات والتواصل مع المؤمنين أدت الى تحسن صحته.