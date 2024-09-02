قتلى وجرحى بهجوم انتحاري في كابول

قُتل ستة أشخاص وأصيب 13 آخرون في جنوب غرب كابول بعدما فجّر رجل حزاما ناسفا، وفق ما أفادت شرطة العاصمة الأفغانية.



وأفاد المتحدث باسم الشرطة خالد زدران على منصة إكس بأنه "بعد ظهر اليوم، فجّر شخص حزاما ناسفا في منطقة قلعه بختيار، ما أدى إلى مقتل ستة، من بينهم امرأة، وإصابة 13 آخرين".