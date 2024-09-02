وزارة الصحة الأردنية: تسجيل حالة إصابة بجدري القردة لمقيم غير أردني

سجّلت وزارة الصحة الأردنية حالة إصابة بجدري القردة لمقيم غير أردني، مؤكدة أن الحالة معزولة حاليا.



وأوضحت الوزارة أن "المصاب ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا في العزل في مستشفيات البشير".