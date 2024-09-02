لامي: تعليق تراخيص صادرات أسلحة لإسرائيل ليس حظرا شاملا على السلاح

أوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن تعليق تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل الذي أعلنته بلاده ليس حظرا شاملا على السلاح.



ولفت لامي، أمام البرلمان، في أثناء إعلانه تعليق 30 رخصة من بين 350 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل، إلى أن "هذا ليس حظرا شاملا، وليس حظرا على الأسلحة".



وأوضح أن "تعليق تراخيص صادرات أسلحة لإسرائيل لن يشمل مكونات طائرات إف-35".



وأكد أننا "سنواصل العمل مع إسرائيل على التصدي للتهديد الإيراني"، مشددا على أن "لندن مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي".