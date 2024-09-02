شبكة سي.إن.إن : الولايات المتحدة صادرت طائرة الرئيس الفنزويلي

ذكرت شبكة سي.إن.إن الإخبارية ‬أن الولايات المتحدة صادرت طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقلها إلى فلوريدا.



أضافت الشبكة نقلا عن مسؤولين أميركيين اثنين ‬أنه تمت مصادرة الطائرة في جمهورية الدومنيكان وأن شراءها ينتهك العقوبات.