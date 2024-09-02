نتنياهو: تحقيق أهداف الحرب يتطلب إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أن القوات الإسرائيلية يجب أن تحتفظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا، وهو منطقة عازلة عند الحدود بين غزة ومصر، ويعد نقطة شائكة رئيسية في محادثات وقف إطلاق النار.



وصرح في مؤتمر صحافي متلفز أن "تحقيق أهداف الحرب يمر عبر محور فيلادلفيا. السيطرة على محور فيلادلفيا تضمن عدم تهريب الرهائن إلى خارج غزة". وتطالب حماس من جهتها بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع الفلسطيني.

