واشنطن تعلن مصادرة طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها صادرت طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا، مشيرةً إلى أنه تم شراؤها على نحو ينتهك العقوبات الأميركية.



وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان: "صادرت وزارة العدل طائرة تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه".



وأظهر موقع "فلايت ريدار 24" لتتبع الطائرات أن الطائرة أقلعت من عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو متوجهة إلى فورت لودرديل في ولاية فلوريدا صباح الاثنين.