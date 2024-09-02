نتنياهو يطلب "الصفح" من عائلات الرهائن الستة لعدم إعادتهم من غزة أحياء

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين "الصفح" من عائلات ستة رهائن تم انتشال جثثهم من نفق في جنوب قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع.



وقال في مؤتمر صحافي متلفز: "أطلب منكم الصفح لعدم إعادتهم أحياء. كنا قريبين لكننا لم ننجح. ستدفع حماس ثمنًا باهظًا للغاية".