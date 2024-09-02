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غالانت يشعر "بخيبة أمل شديدة" بسبب خفض صادرات الأسلحة البريطانية
أخبار دولية
2024-09-02 | 14:18
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غالانت يشعر "بخيبة أمل شديدة" بسبب خفض صادرات الأسلحة البريطانية
انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي الاثنين قرار بريطانيا تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى بلاده بسبب المخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال يوآف غالانت عبر منصة إكس: "أشعر بخيبة أمل شديدة بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".
وأضاف أن "قرار لندن تعليق 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل والذي أعلنه وزير الخارجية ديفيد لامي الاثنين يأتي في وقت نخوض فيه حربًا على سبع جبهات مختلفة وفي وقت نعيش حدادًا على ستة رهائن تم إعدامهم بدم بارد من قبل حماس داخل الأنفاق في غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه عثر السبت على جثث الرهائن كرمل غات وعيدن يروشالمي وهيرش غولدبرغ بولين الذي يحمل أيضًا الجنسية الأميركية وألكسندر لوبانوف الذي يحمل أيضًا الجنسية الروسية وألموغ ساروسي وأوري دانينو، في نفق في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.
وخلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، خطف 251 شخصًا لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة.
وأدى الهجوم إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.
أخبار دولية
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