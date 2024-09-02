أبو عبيدة: الرهائن سيعودون "داخل توابيت" إذا واصلت إسرائيل الضغط العسكري

اعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين ان الرهائن في غزة سيعودون "داخل توابيت" إذا واصلت إسرائيل ضغطها العسكري في القطاع الفلسطيني.



وأورد أبو عبيدة في بيان "إصرار نتانياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت"، مضيفا أنه "صدرت تعليمات جديدة" لحراس الرهائن "بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".