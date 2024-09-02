بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاثنين انها استضافت محادثات في طرابلس مع مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.وقالت ان المشاركين حققوا "تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي" واتفقوا على مواصلة المناقشات نحو اتفاق نهائي وسط مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة حول السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط.