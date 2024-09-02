الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن تعليق رحلاتها إلى العاصمة الإريترية

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية الإثنين أنها ستعلّق اعتباراً من الثلاثاء رحلاتها من العاصمة الإريترية أسمرة وإليها بسبب "الظروف التشغيلية الصعبة".



واستؤنفت الرحلات الجوية بين إثيوبيا وإريتريا في تموز 2018 بعد انقطاع استمر 20 عاما بسبب الصراعات الطويلة بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الإفريقي.



لكن الخطوط الجوية الإثيوبية قالت في تموز في منشور على منصة إكس إن إريتريا علقت رحلاتها إلى البلاد اعتبارا من 30 أيلول/سبتمبر دون تقديم سبب.

