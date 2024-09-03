كراكاس تعتبر مصادرة واشنطن طائرة مادورو عمل "قرصنة"

ندّدت كراكاس بمصادرة السلطات الأميركية طائرة يستخدمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرة هذا الإجراء "عمل قرصنة".



واعتبرت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، أنّ "الولايات المتحدة أقدمت مجددا على ممارسة إجرامية متكررة لا يمكن وصفها إلا بأنّها عمل قرصنة، عبر مصادرتها بشكل غير قانوني طائرة يستخدمها رئيس الجمهورية".