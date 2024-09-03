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البابا فرنسيس يصل إندونيسيا المحطة الأولى في جولة على أربع دول

أخبار دولية
2024-09-03 | 00:54
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البابا فرنسيس يصل إندونيسيا المحطة الأولى في جولة على أربع دول
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البابا فرنسيس يصل إندونيسيا المحطة الأولى في جولة على أربع دول

وصل البابا فرنسيس الثلاثاء إلى إندونيسيا ذات الغالبية المسلمة في محطة أولى ضمن جولة له على أربع دول في منطقة آسيا المحيط الهادئ، هي الأطول والأبعد في ولاية الحبر الأعظم البالغ 87 عاما.
     
وهبطت طائرة البابا في العاصمة جاكرتا قرابة الساعة 11,16 صباحا بالتوقيت المحلي (04,16 ت غ) في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام وتهدف لتعزيز الحوارات بين الأديان، ثم يتوجه بعدها إلى بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة.
 
واعتبر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن هذه زيارة تاريخية جدا، مشيرا الى أن الزيارة كانت مخططة منذ بضع سنوات لكنها تأجلت بسبب جائحة كوفيد.
     
وتعد رحلة البابا التي ستستمر 12 يوما تحديا جسديا خارجا عن المألوف للبابا الأرجنتيني الذي عانى في الآونة الأخيرة من مشكلات صحية.
     
ومن المقرر أن يكون الثلاثاء يوم راحة للحبر الأعظم في جاكرتا بعد الرحلة الطويلة من روما، على أن يلتقي الرئيس جوكو ويدودو الأربعاء في أول محطة رئيسية خلال زيارته لهذه الدولة.
     
يذكر أن في إندونيسيا، حوالى ثمانية ملايين كاثوليكي يمثلون أقل من 3% من سكان البلد الذي يشكل المسلمون 87% من سكانه ويعدون 242 مليونا. وهو أكبر عدد للمسلمين في بلد واحد في العالم.
     
وفي جاكرتا، العاصمة الملوثة والمهددة بالفيضانات، قد يطلق البابا الذي جعل من الدفاع عن البيئة إحدى ركائز حبريته، نداء جديدا لوقف الاحترار المناخي.
     
لكن هذه الزيارة تتمحور بشكل خاص حول الحوار الإسلامي المسيحي، حيث سيجتمع البابا الخميس مع ممثلين عن ستة أديان معترف بها رسميا في البلاد في مسجد الاستقلال الذي يعد الأكبر في جنوب شرق آسيا .
     
كما سيوقّع إعلانا مشتركا مع الإمام الأكبر لجامع الاستقلال نصر الدين عمر يتمحور حول موضوعين رئيسيين: "التجريد من الإنسانية" في النزاعات والعنف ضد الأطفال والنساء وحماية البيئة كما صرح رئيس مؤتمر الأساقفة الإندونيسيين أنطونيوس سوبيانتو بونجامين.

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