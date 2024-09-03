القضاء الفنزويلي يصدر مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا

أصدر القضاء الفنزويلي مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا بسبب إصراره على أنه الفائز في الانتخابات التي جرت في تموز والتي أعلنت السلطات فوز الرئيس نيكولاس مادورو بها.



وقالت النيابة العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنّ "المحكمة الابتدائية (...) أصدرت أمراً بالقبض على إدموندو غونزاليس أوروتيا لارتكابه جرائم خطرة".