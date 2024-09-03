في تركيا... توقيف 15 شخصاً لاعتدائهم على جنديين أميركيين

أعلنت السلطات التركية أنّها أوقفت 15 شخصاً لاعتدائهم جسديا على جنديين من طاقم حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس واسب" في مدينة إزمير الواقعة على الساحل الغربي للبلاد.



وأفادت سلطات محافظة إزمير في بيان، بأنّ "جنديين أميركيين يرتديان ملابس مدنية تعرضا لاعتداء جسدي من قبل مجموعة من 15 شخصاً أعضاء في اتحاد الشباب التركي".



وأعلنت أن الشرطة ألقت القبض على "الخمسة عشر مشتبها بهم".



والجنديان اللذان تعرضا للاعتداء يخدمان على متن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس واسب" التي تزور إزمير منذ الأول من أيلول.



بدورها، قالت السفارة الأميركية في تركيا على منصة إكس: "بوسعنا أن نؤكد صحة التقارير التي تفيد بأنّ جنديين أميركيين من عداد طاقم السفينة يو إس إس واسب تعرضا لهجوم في إزمير وهما الآن آمنان. نشكر السلطات التركية على استجابتها السريعة، والتحقيق جار".



من جهته، أعلن اتحاد الشباب التركي (تي جي بي) مسؤوليته عن الهجوم، وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس.



وقالت الجماعة القومية في منشورها: "لقد وضعنا كيسا على رؤوس الجنود الأميركيين من طاقم السفينة يو إس إس واسب (...) الجنود الأميركيون الملطخة أيديهم بدماء جنودنا وآلاف الفلسطينيين لا يمكنهم أن يدنّسوا بلادنا".



وظهر في الفيديو عدد من الرجال وهم يضعون بالقوة كيسا على رأس شاب يرتدي ملابس مدنية وهم يهتفون "يانكيز، اذهبوا إلى دياركم!".