مقتل خمسة مدنيين وخمسة عسكريين في حانة شرقي الكونغو الديموقراطية

قُتل خمسة مدنيين وخمسة عسكريين في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية برصاص مسلحين هاجموا مساء الأحد حانة ثم كمنوا لوحدة عسكرية، بحسب ما أعلنت مصادر في الجيش وأخرى محلية الإثنين.



ووقع الهجوم مساء الأحد في حانة ببلدة نيزي في إقليم دجوغو، على بُعد 20 كيلومتراً شمال بونيا، عاصمة مقاطعة إيتوري، حين "اقتحم مسلحون الحانة وأردوا زعيماً عشائرياً وثلاثة أشخاص آخرين وأصابوا مدنياً آخر بالرصاص لكنه سرعان ما فارق الحياة في المستشفى متأثراً بجروحه"، بحسب ما أعلن الكولونيل روفين مابيلا مدير شرطة الإقليم لوكالة فرانس برس.



وإيتوري التي تعتبر من بين المقاطعات الأكثر اضطراباً في شرق الكونغو، هي مسرح لنزاعات بين ميليشيات عشائرية بينها كوديكو وجماعة زائير. وتسبّبت هذه النزاعات بمقتل آلاف المدنيين ونزوح أعداد كبيرة من السكان.



وبحسب الكولونيل روفين مابيلا، فإنّ وحدة من الجيش متمركزة في منطقة نيزي تدخّلت إثر الهجوم وقصدت الحانة لكنّ المسلحين كمنوا لعناصرها و"قتلوا خمسة منهم".



اشارة الى أن ميليشيا زائير هي مجموعة محلية مسلحة تشكلت في 2019 للدفاع عن مصالح عشيرة هيما في مواجهة عشيرة ليندو المنافسة لها.