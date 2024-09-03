الكونغو الديمقراطية: مقتل 129 شخصا في محاولة هروب من سجن

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن ما لا يقل عن 129 شخصا قتلوا أثناء محاولتهم الهروب من سجن مكالا المركزي في العاصمة كينشاسا في وقت متأخر من مساء الأحد، مشيرة الى أن الوضع أصبح الآن تحت السيطرة.



وفي بيان نشر على موقع إكس في وقت مبكر من صباح اليوم، كشف وزير الداخلية أن حريقا اندلع أيضا في المبنى الإداري للسجن ومستودعات الأغذية والمستشفى. وأعلن أن نحو 59 شخصا أصيبوا.



وقال في بيان مصور: "محاولة الهروب الجماعي من سجن مكالا المركزي أسفرت عن خسائر في الأرواح وأضرار مادية كبيرة".



وفي وقت سابق، ذكر مسؤول بالسجن أنه لم ينجح أي سجين في الهرب، لافتا الى أن من حاولوا الفرار قُتلوا.



وتجري الحكومة تحقيقا في الواقعة.



وقال سجناء لرويترز إنهم سمعوا خلال محاولة الهروب صوت إطلاق نار كثيف فضلا عن أصوات سجناء بالخارج.