مقتل 3 أشخاص في هجمات روسية بأوكرانيا

أعلن مسؤولان أن شخصين، من بينهما طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، قتلا في هجمات روسية على منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، كما لقي شخص ثالث حتفه في هجوم صاروخي على مدينة دنيبرو بوسط البلاد.



وذكر حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف على تطبيق تيليغرام، أن شخصين أصيبا أيضا في زابوريجيا، بينهما طفلة عمرها 12 عاما وتتلقى الرعاية في وحدة العناية المركزة.



وكشف فيدوروف أن المنطقة شهدت في اليوم السابق 313 هجوما وقصفا على 11 تجمعا سكنيا من بينها هجوم صاروخي على مدينة زابوريجيا المركز الإداري للمنطقة، مما ألحق أضرارا بعدة مبان.



وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك على تيليغرام إن القوات الروسية أطلقت في وقت متأخر من أمس الاثنين صواريخ على مدينة دنيبرو مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين وإلحاق أضرار بمنازل في أحد الأحياء.



من جهة أخرى، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 27 من أصل 35 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة الماضية.



وأفادت القوات الجوية، في بيان على تطبيق تيليجغرام، بأن القوات الروسية استخدمت ثلاثة صواريخ باليستية وصاروخا موجها في الهجوم.