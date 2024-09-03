رئيس الإمارات يعفو عن مواطنين من بنغلادش سجنوا بتهمة التجمهر وإثارة الشغب

أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصدر أمرا بالعفو عن عدد من مواطني بنغلادش وجهت لهم اتهامات وصدرت ضدهم أحكام في قضية تتعلق بالتجمهر وإثارة الشغب في عدد من إمارات الدولة الخليجية.