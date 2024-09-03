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بريطانيا حول تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل: لن يكون له تأثير ملموس على أمنها

أوضح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن تعليق بريطانيا لثلاثين من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لن يهدد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها.



وأضاف لإذاعة تايمز اليوم الثلاثاء غداة الإعلان عن قرار التعليق "لن يكون لذلك تأثير ملموس على أمن إسرائيل".