روسيا تنشر المزيد من أنظمة الدفاع الجوي في بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنها نشرت المزيد من أنظمة الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود.



وتتعرض بلدة بيلغورود والمناطق المجاورة لها للقصف والهجمات الأوكرانية منذ فترة.