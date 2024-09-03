أوكرانيا: روسيا استهدفت السكك الحديدية في هجوم الليلة الماضية

أعلنت شركة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا اليوم، أن الهجوم الروسي الذي وقع الليلة الماضية استهدف بنى تحتية لها في منطقة سومي بشمال شرق البلاد ومنطقة دنيبروبيتروفسك وسط البلاد.



وفي وقت سابق، قال مسؤولون أوكرانيون إن شخصين، من بينهما طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، قتلا في هجمات روسية على منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، كما لقي شخص ثالث حتفه في هجوم صاروخي على مدينة دنيبرو بوسط البلاد.