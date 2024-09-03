إصابة تلميذين على يد زميلة بحوزتها سكين في مدرسة بجمهورية التشيك

أصيب تلميذان في مدرسة ابتدائية الثلاثاء على يد زميلة هاجمتهما بسكين غداة بدء العام الدراسي في دومازليتسه بجمهورية التشيك بالقرب من الحدود الألمانية، على ما أعلنت الشرطة.



وذكرت الشرطة على منصة "إكس" أن "طالبة هاجمت زملاءها بسكين. أصيب طفلان وتم إبلاغ والديهما"، مشيرة إلى أنه تم توقيفها "خلال بضع دقائق".